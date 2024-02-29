Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.

«Ценности любви и взаимной поддержки, доверия, передаются в семье из поколения в поколение. Также как культура, традиция, история, нравственные устои и, конечно, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа», — сказал российский лидер.

Он также напомнил, что на форуме-выставке «Россия» был дан старт Году семьи.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.