Путин заявил, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что без суверенной и сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.

Также Путин в связи с призывами о вовлечении войск Запада в вооруженный конфликт на Украине напомнил о судьбе тех, кто направлял войска против России.

Путин добавил, что Россия готова к диалогу со всеми странами по созданию нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии.

Также глава государства отметил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу.