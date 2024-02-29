Путин уличил Запад в попытке втянуть Россию в новую гонку вооружений

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Запад пытается втянуть РФ в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов.

«Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом», — сказал российский лидер.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, а также вопросы безопасности и суверенитет.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.