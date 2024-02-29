Путин объявил минуту молчания

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия всегда будет помнить своих павших героев.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня защита и укрепление суверенитета РФ идет по всем направлениям.

«И прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев», — сказал Путин.

После этого президент РФ объявил минуту молчания.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, а также вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.