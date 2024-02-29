Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало СВО

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян.

Также он отметил, что решающая роль в праведной борьбе сегодня принадлежит россиянам. Он отметил их вклад и привел в пример тех граждан, которые на производстве трудятся в три смены ради нужд фронта.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».