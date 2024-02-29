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Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало СВО

Путин: решающая роль в праведной борьбе сегодня принадлежит россиянам

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян.

Также он отметил, что решающая роль в праведной борьбе сегодня принадлежит россиянам. Он отметил их вклад и привел в пример тех граждан, которые на производстве трудятся в три смены ради нужд фронта.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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