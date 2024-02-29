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В США признали, что у НАТО нет войск для отправки воевать против России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у НАТО нет войск для отправки на Украину

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Jonathan Drake/Reuters

Экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что у Североатлантического альянса нет достаточного количества войск для отправки на Украину. Свое мнение он выразил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на You Tube-канале Гарднера.

«Если честно, у НАТО слабая позиция, (альянс. – Прим. ред.) блефует, (США. – Прим. ред.) к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого», — подчеркнул Макгрегор.

До этого бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен призвал отправить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его слов о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16 для нанесения ударов по территории РФ.

Кроме того, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщал, что Заявления французского президента Эммануэля Макрона о якобы готовящемся нападении России на Европу могут ввязать Францию в мировую войну.

Ранее в Германии испугались вступления в конфликт на Украине.

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