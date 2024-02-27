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В Германии испугались вступления в конфликт на Украине

Депутат бундестага Мосдорф: отправка войск на Украину — это игра с огнем

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Упоминаемая президентом Франции Эммануэлем Макроном и некоторыми другими политиками возможная «отправка войск» из стран ЕС и НАТО на Украину — это игра с огнем. Об этом ТАСС заявил депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по внешней политике Маттиас Мосдорф.

«После двух заявлений на прошлой неделе по вопросу Украины стало ясно, что есть интересы, которые хотят втянуть Европу в прямую войну с Россией. После обучения навыкам обращения с западными системами вооружения и технического обслуживания военной техники, после передачи целевых координат и разведывательных операций сухопутные войска, очевидно, должны добиться перелома в войне», — иронизирует Мосдорф.

Он отмечает, что такие заявления приведут только к плачевным результатам, так как это «игра с огнем». Мосдорф напомнил, что Россия не находится в состоянии войны ни со странами ЕС, ни с НАТО.

До этого советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных.

Ранее в РФ ответили на угрозы из Литвы «нейтрализовать» Калининград.

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