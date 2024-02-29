В США обеспокоены планами Израиля по вторжению в Ливан

Чиновники администрации президента США Джо Байдена и американской разведки обеспокоены планами Израиля по наземному вторжению в Ливан, которое может начаться в конце весны или начале лета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным телеканала, окончательное решение в Израиле еще не принято, однако беспокойство внутри администрации Байдена настолько острое, что перспектива вторжения стала предметом брифингов разведки для чиновников администрации.

По словам одного из собеседников CNN, чиновники действуют исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы — возможно, предстоящей весной. Он отметил, что израильская военная операция вполне возможна.

Источники телеканала добавили, что в израильском правительстве и вооруженных силах есть люди, выступающие за вторжение, и это может привести к серьезной эскалации, масштабы которой трудно представить.

До этого портал Axios сообщал, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи местным жителям сектора Газа при помощи военных самолетов из-за возрастающей сложности осуществления этого наземным путем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.