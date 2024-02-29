Военный эксперт заявил о неизбежности конфликта России и НАТО

Противоречия между Россией и странами НАТО слишком кардинальные, поэтому кризиса в отношениях с альянсом не избежать, уверен военный эксперт Борис Рожин. Шаг за шагом развивается эскалация конфликта, а от прямого столкновения и открытой войны стороны удерживает ядерный арсенал, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Планы об отправке странами НАТО и Евросоюза ограниченных контингентов на Украину звучали с 2022 года, отметил эксперт. По его словам, изначально речь шла об отправке подразделений поляков, датчан, прибалтов, норвежцев и британцев. Эти идеи и сегодня прорабатываются на уровне генштабов, убежден Рожин. Он подчеркнул, что западные наемники уже давно принимают участие в спецоперации, однако сейчас политики заговорили не о скрытом присутствии под видом частных военных компаний, а о вводе регулярных войск. Такие действия со стороны НАТО станут шагом к третьей мировой войне, предупредил он.

«Я думаю, некоего аналога Кубинского кризиса мы в отношениях с НАТО все равно не минуем. Как бы мы ни старались, все в какой-то момент до этого дойдет. Необязательно в этом конкретном случае, но мы видим, что противоречия слишком кардинальные, к компромиссу никаких предпосылок нет», – считает Рожин.

По мнению военного эксперта, сегодня НАТО от открытого вступления в боевые действия удерживает только наличие у России ядерного оружия.

«Если бы у нас не было ядерного арсенала, Североатлантический альянс уже давно напал бы на Россию, это сто процентов», – заявил он.

Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. После этого в России заявили о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО, в Совфеде подчеркнули, что такой шаг будет приравниваться к объявлению войны России.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призвали выйти из ЕС и НАТО после заявления о войне с Россией.