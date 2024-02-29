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Во Франции призвали объявить импичмент Макрону

Политик Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону

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Omar Havana/AP

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал правительство Франции объявить импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону. Свою позицию он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

Филиппо выразил мнение, что Макрон ненавидит Францию и пытается втянуть ее в третью мировую войну.

«Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!» — написал политик.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

По словам французского лидера, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, однако консенсус еще не достигнут.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее Макрону привели в пример Наполеона после слов президента о войсках на Украине.

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