В Крыму рассказали, кто принял решение о энергоблокаде полуострова

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов утверждает, что решение об энергоблокаде полуострова принималось бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в организации энергоблокады поучаствовало все украинское руководство, а решение о подрыве ЛЭП принималось в кабинете Порошенко.

Константинов считает, что США были в курсе о подобном и инструктировали украинскую сторону в технической части организации блокады.

До этого первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти полуострова собрали 51 том документов для подачи иска к Украине из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, претензии полуострова к Украине по вопросу энергоблокады превысят 3,15 трлн руб. Ответчиками по данному делу выступят правительство Украины, минэнерго страны, а также национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Крым была полностью обесточен 22 ноября 2015 года. Подрыв опор привел к выходу из строя четырех ЛЭП, идущих с Украины. Ситуацию исправил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух ТЭС.

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