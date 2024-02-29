Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили соглашения Украины и европейских стран в сфере безопасности

Захарова: договоры Киева по гарантиям безопасности ничего не меняют по существу

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Соглашения между Украиной и западными странами, касающиеся «гарантий безопасности», по своей сути не ведут ни к каким изменениям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что подобные договоры лишь констатируют оказание Киеву финансовой и военной помощи. Ни о каких «гарантиях безопасности» в этих документах речи не идет.

«Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности», которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию <...>, они ничего не меняют по существу», — сказала Захарова.

По ее словам, эти документы отражают уже существующую действительность. Речь идет о масштабной поддержке Украины со стороны западных государств, которая «давно происходит на практике».

28 февраля официальный представитель МИД РФ также заявила о символическом характере соглашений между Украиной и ее зарубежными партнерами в сфере безопасности. Тем не менее Захарова уточнила, что такие договоры подтверждают нацеленность Киева и его союзников на долгосрочное противостояние с Москвой.

Ранее в офисе президента Украины рассказали об ожиданиях от договора по «гарантиям безопасности» с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами