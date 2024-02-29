В МИД РФ оценили соглашения Украины и европейских стран в сфере безопасности

Соглашения между Украиной и западными странами, касающиеся «гарантий безопасности», по своей сути не ведут ни к каким изменениям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что подобные договоры лишь констатируют оказание Киеву финансовой и военной помощи. Ни о каких «гарантиях безопасности» в этих документах речи не идет.

«Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности», которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию <...>, они ничего не меняют по существу», — сказала Захарова.

По ее словам, эти документы отражают уже существующую действительность. Речь идет о масштабной поддержке Украины со стороны западных государств, которая «давно происходит на практике».

28 февраля официальный представитель МИД РФ также заявила о символическом характере соглашений между Украиной и ее зарубежными партнерами в сфере безопасности. Тем не менее Захарова уточнила, что такие договоры подтверждают нацеленность Киева и его союзников на долгосрочное противостояние с Москвой.

Ранее в офисе президента Украины рассказали об ожиданиях от договора по «гарантиям безопасности» с США.