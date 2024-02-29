Британский аналитик объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно организовал конференцию по украинскому конфликту, так как тайно получил информацию о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Как сказал эксперт, глава республики находится в состоянии паники. При этом данная ситуация наводит на мысль о том, что Франция получила тревожные новости с Украины.

«Это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем», — подчеркнул Меркурис.

Он добавил, что слова Макрона о возможной отправке войск западных стран на Украину отражает истинные настроения элит из стран — членов Европейского союза (ЕС). В частности, речь идет о выходе ситуации из-под контроля Брюсселя.

«Люди, которые впадают в панику, склонны совершать невероятно безрассудные, опасные поступки», — отметил аналитик.

26 февраля в Париже состоялась конференция по украинскому кризису, участники которой обсуждали возможность отправки своих войск в зону боевых действий. Однако, по словам Макрона, западные государства пока не пришли к консенсусу по этому вопросу.

Ранее Макрону напомнили, чем закончилась отправка французских войск в Россию во времена Наполеона.