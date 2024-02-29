Стало известно, от каких болезней страдает Байден

Врачи выявили у президента США Джо Байдена ряд заболеваний, включая артрит и «обструктивное апноэ во сне». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заключение терапевта после медицинского обследования главы государства.

По данным агентства, у американского лидера выявили спинной артрит и гиперлипидемию. Вместе с этим врачи установили, что действующий хозяин Белого дома страдает гастроэзофагеальным рефлюксом. Последний представляет собой одно из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое может проявляться в виде частых позывов к «прочищению горла».

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений», — говорится в документе.

Такие изменения проявляются в виде пятен на коже. При этом апноэ во сне, которым также страдает Байден, представляет собой прекращение легочной вентиляции в соответствующий период времени более чем на 10 секунд.

В заключении подчеркивается, что вестибулярная функция и черепно-мозговые нервы президента США находятся в норме. Более того, медики не зафиксировали у хозяина Белого дома цианоза и тремора конечностей.

28 февраля газета The New York Times сообщила, что Байден прошел третью по счету диспансеризацию с момента избрания главой государства. По информации журналистов, 81-летнего политика осмотрели сотрудники Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

Ранее в Белом доме заявили, что американский лидер не нуждается в оценке умственных способностей.