Катар и Франция договорились выделить $200 млн на помощь палестинцам

Катар и Франция намерены выделить $200 млн на помощь палестинскому народу. Об этом сообщается в совместном заявлении государств, которое опубликовало новостное агентство QNA.

Журналисты пояснили, что решение было принято по итогам официального визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Париж. При этом Катар и Франция осудили текущую ситуацию в секторе Газа, выразив несогласие с операцией израильских войск в городе Рафахе.

«Обе страны <...> призвали открыть все контрольно-пропускные пункты, включая северную часть сектора Газа, чтобы позволить гуманитарным организациям возобновить свою деятельность, особенно доставку продовольствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Париж и Доха пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинского народа.

28 февраля арабоязычный телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия по поставкам товаров первой необходимости в сектор Газа. Журналисты не стали уточнять детали, однако один из представителей ХАМАС подтвердил телеканалу наличие соответствующего соглашения.

Ранее США потребовали от Израиля гарантий, касающихся применения американского оружия в секторе Газа.