Суд отказал Трампу в отсрочке выплаты $454 млн по делу о мошенничестве

Апелляционный суд Нью-Йорка отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве, касающегося оценки активов компании Trump Organization, сообщает ТАСС.

При этом суд вынес решение, согласно которому, запрет на занятие бывшим главой государства руководящих должностей в компаниях штата Нью-Йорк будет временно отложен.

Суд до окончания рассмотрения апелляции на решение судьи Артура Энгорона по делу о мошенничестве также снял запрет на получение Трампом кредитов в банках штата Нью-Йорк.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда по делу о мошенничестве, согласно которому ему предстоит выплатить $454 млн. Он подал апелляцию в Верховный суд штата Нью-Йорк.

24 февраля сообщалось, что суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.