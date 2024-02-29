На Украине рассказали об ожиданиях от договора о гарантиях безопасности с США

Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква выразил надежду, что договор о гарантиях безопасности между его страной и США станет самым мощным из имеющихся. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире национального телемарафона.

«Договор о гарантиях безопасности с США будет одним из самых мощных», — сказал он.

По словам Жовквы, у американского руководства уже имеются несколько таких соглашений с другими странами. В том числе речь идет об Израиле, Японии и Республике Корея.

В связи с этим чиновник отметил, что Киев и Вашингтон намерены выбрать наиболее эффективную модель договора о гарантиях безопасности. Как он сказал, появление такого документа в целом должно помочь решить вопрос о получении Украиной стабильной помощи от США.

При этом в данный момент стороны продолжают переговоры о гарантиях безопасности, уточнил Жовква.

16 февраля представитель государственного департамента США Дэниел Сайзек дал интервью агентству «РБК-Украина», в ходе которого рассказал о контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу гарантий безопасности для последнего. Однако для заключения подобного соглашения сторонам может понадобиться одобрение конгресса США, написал ТАСС со ссылкой на американского чиновника.

Ранее в США рассказали, сколько денег осталось у страны для поддержки Украины.