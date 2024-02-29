Вучич выразил недоумение негативным отношением сербов к Украине

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине и будет строить с Киевом дружеские отношения, сообщает РИА Новости.

Об этом Вучич сказал на полях саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», в котором принимает участие участие украинский президент. Он отметил, что делегации Сербии и Украины провели двустороннюю встречу, на которой был обсужден «европейский путь» двух государств, их территориальная целостность, соблюдение Устава ООН и мирные инициативы.

Вучич подчеркнул, что он хорошо понимает положительное отношение сербов к России. При этом Вучич выразил недоумение негативным отношением граждан Сербии к Украине. Он отметил, что Украина никогда ничего не делал против Сербии. В частности, Киев не признал независимость Косово. Вучич назвал украинцев такими же славянскими братьями сербов, как и русских.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александера Вучича о возможных изменениях в отношениях РФ и Сербии, заявил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.