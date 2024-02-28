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Байден-младший утверждает, что его отец не связан с бизнесом

Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал отца к своему бизнесу

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Visar Kryeziu/AP

Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал своего отца, нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, к своему бизнесу в те годы, когда Байден-старший был вице-президентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не вовлекал отца в свой бизнес – ни когда был практикующим юристом, ни в мои инвестиции и сделки, внутриамериканские или международные, ни в качестве члена совета директоров, ни как художник. Никогда», — заявил Байден-младший в письменном заявлении, с которым он явился для дачи показаний в надзорный и юридический комитеты палаты представителей конгресса США.

Эти комитеты расследуют вовлеченность Джо Байдена в деятельность его родственников, которые якобы торговали его именем по всему миру в ходе собственных бизнес-мероприятий. Хантер Байден утверждает, что ведущееся расследование является политическим и построено на лжи.

До этого окружной судья в Лос-Анджелесе, США решил поместить под стражу бывшего информатора ФБР Александра Смирнова.

23 февраля его снова арестовали по обвинениям в предоставлении ложной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

Ранее экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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