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Украинские власти не знают о планах Польши полностью закрыть границу

Министр экономики Украины Качка отрицает переговоры о закрытии границ с Польшей

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Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине ничего не знают о начале переговоров о закрытии границ с Польшей. Об этом в социальных сетях заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Он заявил, что на встрече с министрами развития и технологий и сельского хозяйства Польши Кшиштофом Гетманом и Чеславом Секерским тема и закрытия польско-украинской границы не поднималась.

Польские фермеры и другие аграрии проводят многочисленные акции протеста в связи с ситуацией с экспортом украинского зерна на территорию Европейского союза после прекращения зерновой сделки. Аграрии в Польше и других странах Европы обвиняют украинских производителей и собственные власти в разорении местных производителей и перегрузе европейского рынка.

Это вызвало напряжение в польско-украинских отношениях.

До этого телеканал RT со ссылкой на премьер-министра Дональда Туска сообщал, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Ранее власти Польши оправдали блокаду украинской границы.

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