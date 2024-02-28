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В Молдавии отреагировали на обвинения ПМР в экономической блокаде

Вице-премьер Молдавии Серебрян: обвинения ПМР в блокаде являются пропагандой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Обвинения властей Приднестровья в том, что Молдавия пытается устроить экономическую блокаду непризнанной республики, являются пропагандой. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, сообщает РИА Новости.

«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из политики мира Кишинева», – приводит слова Серебряна RT.

28 февраля глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил об обращении к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией.

В парламенте Приднестровья при этом пояснили, что не просят Россию признать ПМР.

Позже МИД РФ назвал приоритетом России помощь жителям ПМР.

Ранее председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

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