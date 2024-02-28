Посол опроверг сообщения о госперевороте в Чаде

В Чаде не происходит государственный переворот, происходящие события не касаются этого вопроса. Об этом ТАСС заявил посол Чада в России Адам Бешир.

«Танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Я думаю, это нормальная практика при напряженной ситуации в сфере безопасности. Они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем. Но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось и находится под контролем», — утверждает Бешир.

До этого стало известно, что группа военнослужащих армии Чада движется к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене.

На протяжении суток в столице Чада слышны выстрелы и звуки движения тяжелой боевой техники. Предположительно, правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции.