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Во Франции заявили о прямой угрозе со стороны России

Премьер Атталь: Россия представляет прямую угрозу для Франции на всех уровнях

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Stephanie Lecocq/Reuters

Россия изменила свою позицию по отношению к Франции и теперь от нее исходит прямая угроза для республики. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Public Senat.

«Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях», — сказал Атталь.

Также премьер-министр сообщил о якобы проводимых Россией кампаниях по дезинформации против Франции, а также о кибератаках и «операциях по дестабилизации и разобщению» европейских стран.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер республики Атталь поддержал президента, допустив возможность отправки западных военных.

После этого в ДНР заявили, что заявление французских властей являются попыткой легализовать присутствие наемников на Украине.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира».

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