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Глава МИД Приднестровья рассказал, какой помощи республика ждет от России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что республика не ждет военной помощи от России

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Приднестровье в обращении к Совету Федерации и Государственной думе, принятом на съезде депутатов, просит Россию защитить интересы жителей республики. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он пояснил, что речь идет о политико-дипломатических мерах реагирования в ответ на действия Молдавии.

«Россия у нас страна-гарант, обеспечивает миротворческую операцию. Наша задача и совместная просьба к России — продолжать миротворческий механизм, чтобы он был реализован. Против него есть свои выпады, попытки демонтировать миротворческую операцию. Второй важнейший фактор — это то, что Россия является полноправным посредником в международном переговорном процессе. Поэтому мы просим применить политико-дипломатические меры защиты интересов жителей Приднестровья», — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что в Приднестровье живет более 220 тысяч граждан Российской Федерации, тысячи являются соотечественниками.

«И все эти люди вправе рассчитать на защиту их прав и интересов со стороны России. Поэтому речь идет исключительно о политико-дипломатических мерах реагирования», — заключил Игнатьев.

В среду, 28 февраля, в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии.

На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

Ранее в парламенте Приднестровья заявили, что не просят Россию признать ПМР.

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