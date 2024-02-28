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Во Франции призвали выйти из ЕС и НАТО после заявления фон дер Ляйен

Филиппо призвал выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен о войне с Россией

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал покинуть Североатлантический альянс и Европейский союз после заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфликте с Россией. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»!» — отметил он.

Филиппо предложил выйти из ЕС и НАТО, чтобы «защитить мир».

До этого стало известно, что менее четверти опрошенных французов поддерживают отправку военных на Украину. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину застало врасплох и союзников.

Накануне стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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