Алиев призвал США и Францию признать новые реалии на Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с немецкими предпринимателями заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент Азербайджана отметил, что Россия хорошо понимает новые реалии.

«США и Франция должны действовать аналогично. В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали», — сказал он.

По его словам, «этим странам следует работать с Азербайджаном».

Также Ильхам Алиев 28 февраля заявил, что у Баку нет планов нападать на Армению. По его словам, это инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что это часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на «демонизации» Баку.

Накануне премьер-министр Армении провел закрытую встречу с депутатами правительства и рассказал о мюнхенских переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.