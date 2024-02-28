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Число запросов на предоставление убежища в ЕС достигло максимума за семь лет

ЕС зарегистрировал рекордное за семь лет число заявлений на получение убежища

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В Евросоюзе в прошлом году было зарегистрировано 1,1 млн заявлений на предоставление убежища в содружестве, что является рекордом за последние семь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA).

В 2023 году было подано более 1,1 млн заявлений на предоставление убежища, что на 18% больше, чем в позапрошлом году. Больше всего прошений было подано гражданами Сирии и Афганистана.

Первое место по числу заявок заняла Германия (334 тысячи), за ней идут Франция (167 тысяч), Испания (162 тысячи) и Италия (136 тысяч).

Глава агентства ЕС по контролю границ Frontex Ханс Лейтенс отмечал, что остановить поток мигрантов в Евросоюз почти невозможно.

До этого сообщалось, что австрийские власти продлили срок временного пограничного контроля на чешской границе до 16 апреля. По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, продление ограничительных мер стало «одним из многочисленных шагов по борьбе с международной мафией нелегальных перевозчиков».

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.

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