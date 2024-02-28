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Политолог заявил, что Приднестровью угрожает опасность из-за блокады со стороны Молдавии

Политолог Мезюхо заявил, что перед Приднестровьем остро стоят вопросы безопасности

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ИА «Новости Приднестровья»

Перед непризнанной Приднестровской Молдавской республикой остро стоят вопросы безопасности из-за активной координации между Молдавией, которая держит регион в блокаде, и враждебной Украиной. Об этом телеканалу RT заявил политолог Иван Мезюхо.

«Майя Санду, находясь в постоянной коммуникации с неонацистским режимом на Украине, вполне может дать добро Владимиру Зеленскому на осуществление военных провокаций на территории Приднестровского региона. Поэтому действительно сегодня перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы не только социально-гуманитарного характера, но и вопросы в области безопасности», — заявил Мезюхо.

Политолог ожидает, что вопрос вокруг безопасности Приднестровья может обсуждаться на Совете Безопасности России.

До этого глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье обращается к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией.

Ранее Приднестровская Молдавская республика попросила Россию о помощи из-за молдавской экономической блокады.

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