В ООН рассказали, почему не помогают жителям новых регионов РФ

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что организация не помогает жителям новых регионов России, так как считает их украинскими. Об этом сообщает РИА Новости.

Лаерке пояснил, что ограничения в поставке гуманитарной помощи в новые регионы РФ, в том числе бюрократические проволочки, связаны они находятся под контролем России.

Он добавил, что помощью населению новых российских регионов занимаются местные неправительственные гуманитарные организации, присутствующие в некоторых субъектах.

«Некоторые из них работают при финансировании ООН. Как это принято в условиях конфликта и по соображениям безопасности, мы не предоставляем дополнительную информацию о наших партнерах», — поделился Лаерке.

До этого постоянный представитель России Василий Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.