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Глава ПМР заявил, что жителей Приднестровья пытаются запугать

Глава Приднестровья Красносельский: жителей ПМР пытаются заставить замолчать

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Dmitri Lovetsky/AP

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе седьмого съезда депутатов всех уровней в Тирасполе заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить молчать. Его слова передает РИА Новости.

«Цель блогеров, некоторых так называемых СМИ – сорвать съезд, напугать, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Все, кто поднимает истерику, против мира в Приднестровье. Не стесняйтесь говорить. Нам никто не имеет права закрыть рот», — поделился Красносельский.

По его словам, Кишенев традиционно использует глобальные проблемы для ущемления Приднестровья. В качестве примера он привел распад СССР, пандемию COVID-19 и конфликт на Украине.

До этого РИА Новости сообщало, что Приднестровская Молдавская республика попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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