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В МИДе не исключили создания структуры для фиксации преступлений ВСУ

Мирошник: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Россия может создать госкомиссию, аналогичную той, что занималась расследованием преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он уточнил, что комиссия будет заниматься фиксацией преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Мирошника, уже
разработали программную основу для такой базы.

Он отметил, что проект сотрудничает с мониторинговыми центрами в региональных штабах, которые находятся на каждой территории, примыкающей к линии боевого соприкосновения.

»<…> процесс уже запущен и двигается в нужном направлении. Видимо, условия должны еще немного созреть для этого», — заключил Мирошник.

До этого в МИДе сочли неэффективным рекрутинг наемников в ВСУ.

Накануне Мирошник анонсировал суды над командирами среднего звена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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