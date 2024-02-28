В МИД РФ отреагировали на решение Дании прекратить расследование по «Севпотокам»

Решение Дании прекратить расследование по «Северным потокам» подтверждает отсутствие интереса Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова напомнила, что сначала от расследования подрыва газопровода отказались в Швеции. По ее словам, эти решения принимаются в определенных интересах.

Она отметила, это решение «подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов».

До этого сообщалось, что Дания объявила, что прекращает расследование ЧП на «Северных потоках». Позже полиция Копенгагена сообщила, что больше не будет предоставлять информацию и комментарии о расследовании взрывов на газопроводах.

Позже председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял решение Дании остановить расследование взрывов на «Северных потоках».

Ранее посол РФ отреагировал на завершение Данией следствия по «Северным потокам».