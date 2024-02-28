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Захарова предостерегла Грецию от поставок на Украину военной техники

МИД РФ потребует от Греции выполнения соглашения о непередаче вооружений

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MFA Russia/Global Look Press

Россия намерена добиваться от Греции выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим сторонам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, власти Греции уже неоднократно предостерегали от нарушения положения российско-греческого межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Этот документ подписали 30 октября 1995 года.

«Мы будем и дальше требовать от Греции, как и от всех других стран, <…> соблюдения это <…> документа», — сказала Захарова.

Накануне Захарова раскрыла смысл соглашений о «гарантиях безопасности» между Западом и Киевом.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев подписывает со странами Запада соглашения о безопасности, чтобы его не «кинули».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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