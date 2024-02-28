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В МИД России предупредили Запад о последствиях отправки военных на Украину

Захарова: Россия воспримет отправку западных военных на Украину как прямую эскалацию

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия будет рассматривать участие военнослужащих западных стран в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Каждая поставка вооружений ведет к эскалации, каждый очередной транш, который идет на цели войны, это и есть эскалация. Если еще к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители Европейского союза, я уж не знаю, как они их назовут, «наемниками», «наймитами», я не знаю, это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалация», — отметила она.

Также Захарова отметила, что британским властям не терпится вновь повысить планку конфликта на Украине, усилить его эскалацию. Дипломат подчеркнула, что Лондон открыто подталкивает Киев к ударам по объектам в глубине российской территории.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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