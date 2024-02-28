В США раскрыли количество подготовленных для Грузии военных

В США военную подготовку прошли 1600 человек из Грузии. Об этом в выступлении в комитете по внешним связям парламента страны сообщила американский посол Робин Данигэн, передает газета «Взгляд». Политик заверила, что так Грузию не поддерживает ни одна другая страна.

«За 32 года [после установления дипломатических отношений] мы выделили Грузии более 6 млрд долларов в виде помощи», – подчеркнула Данигэн.

Такое партнерство выгодно обеим сторонам, утверждает она. Так, Грузия, по ее мнению, получает от США помощь в защите суверенитета и территориальной целостности.

«Мы подготовили грузинских пограничников. 1600 человек из Грузии получили военное образование в США. Мы передали Грузии снаряжение натовского образца», – привела примеры Данигэн.

Так, в числе прочего, она ответила на критику Вашингтона со стороны Тбилиси – в Грузии считают поддержку американских партнеров недостаточной.

Напомним, на днях в Грузии лояльное властям парламентское движение «Сила народа» призвало пересмотреть отношения с США, аргументируя это тем, что за последние 30 лет они не принесли никаких реальных результатов. В том числе указывается на то, что США не стремятся к оказанию экономической поддержки, сотрудничеству, организации прямого авиасообщения и безвизового режима.

Власти Грузии ранее объявили о создании 100-тысячного военного резерва.