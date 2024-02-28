Захарова: Молдавия должна осознавать, что вернуться к договоренностям с РФ будет сложно

Молдавия должна осознавать, что вернуться к договоренностям с Россией, которые уничтожает Кишинев, будет сложно. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Безрассудный срыв договоренностей, которые были достигнуты за эти годы, договорных связей в таких общественно значимых сферах, несет гораздо более негативные последствия для граждан Молдавии, чем для ее правительства», — сказала она.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать поддерживать Молдавию в случае попыток Приднестровья присоединиться к России.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого.