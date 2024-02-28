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Захарова заявила, что МИД фиксирует рост милитаристских настроений в Германии

Захарова заявила, что Россия отслеживает военные приготовления ФРГ против Москвы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы, передает ТАСС.

Захарова обратила внимание на заявление генерального инспектора германских вооруженных сил Карстена Бройера о том, что у армии страны есть пять лет на подготовку к возможному нападению на ФРГ.

Россия фиксирует рост милитаристских настроений в Германии, отметила представитель МИД.

По ее словам, тезис о грядущем военном столкновении с Россией вновь внедряется в общественное сознание с подачи политического руководства Германии.

«Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные, в первую очередь, против нашей страны», — добавила Захарова.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов».

Ранее жители Германии высказались по поводу обладания страной ядерным оружием.

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