Стало известно место встречи глав МИД России и Африки осенью

Россия рассчитывает провести российско-африканскую встречу глав МИД осенью в Сочи. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передал ТАСС.

«Большое внимание мы уделяем реализации итогов второго саммита Россия — Африка», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

Министр обратил внимание, что Мали правильно воспринимает оценки РФ ситуации вокруг Украины.

До этого директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что Россия вместе с партнерами из Африки прорабатывает возможность проведения встречи глав внешнеполитических ведомств осенью 2024 года. По его словам, представителям стран Африки и России предстоит подвести промежуточные итоги проделанной после саммита в Санкт-Петербурге работы.

Первый саммит Россия — Африка, который прошел в 2019 году в Сочи, дал стратегический вектор развитию сотрудничества между странами.

Ранее стало известно, что Россия готовит открытие посольств еще в нескольких странах Африки.