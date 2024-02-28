Комиссия Госдумы направила МИД материалы о вмешательстве посольства США в выборы

Комиссия Государственной Думы по расследованию вмешательства извне направила в МИД России материалы о вмешательстве посольства Соединенных Штатов в президентские выборы в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

«Комиссия Госдумы направила в МИД материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы», — сказал он.

До этого Пискарев заявлял, что русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используют для вмешательства в президентские выборы в РФ. Он подчеркнул, что российская сторона расценивает это как вмешательство во внутренние дела страны. Пискарев обратил внимание, что явный выход посла Соединенных Штатов за рамки дипломатических норм в преддверии выборов не должен остаться без внимания. Он также отмечал, комиссия Государственной Думы направит материалы в МИД РФ.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.