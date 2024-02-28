Постпред России в Совбезе ООН посоветовал США взглянуть на бревно в своем глазу

Постоянный представитель России Василий Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа российский дипломат обвинил Вашингтон в регулярном блокировании резолюций Совбеза с призывом к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.

После этого выступил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд. Он обвинил Россию в том, что она не помогает решать гуманитарные кризисы, но напротив, только создает их. При этом американский дипломат призвал взглянуть на украинский народ, «который вынужден ежедневно жить под варварскими бомбардировками».

«Вы бы постыдились сравнивать ситуации на Украине и в Газе. Они несравнимы. Россия не подвергает бомбардировкам гражданское население Украины. Это во-первых. И сравнивать это совершенно невозможно», — ответил Небензя на слова Вуда.

Кроме того, постпред РФ отметил, что не США следует читать лекции на эту тему, поскольку именно они разрушили Ирак, Афганистан, Сирию, разбомбили Югославию. Небензя посоветовал американцам раз прежде чем попытаться разглядеть соринку в чужом глазу, посмотреть на бревно в собственном.

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