Лавров посетит с визитом Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию для участия в дипломатическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По данным дипведомства, в Лаврова запланированы переговоры с турецким коллегой. Они собираются обсудить Украину и Сирию, а также торговлю и энергетику, заключили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Лавров и Блинкен оказались

в одном зале на встрече министров в Бразилии. Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии, но не посмотрел на Блинкена.

Также министр иностранных дел РФ призвал страны G20 не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции в этой сфере. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, странам «двадцатки» следует выработать совместные сбалансированные решения по восстановлению цепочек поставок и свободному доступу к энергоресурсам и продовольствию.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая посетит Россию и Украину.