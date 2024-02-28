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В Приднестровье обратились к мировому сообществу из-за действий Молдавии

Спикер парламента Коршунов: давление Молдавии превращает Приднестровье в гетто

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Wikimedia Commons

Председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии. Его слова приводит ТАСС.

«От имени народа Приднестровья обращаемся ко всем нашим партнерам и международным структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Молдавии, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья», — заявил Коршунов.

Он также призвал не допустить превращения Приднестровья в «резервацию или гетто 21 века».

С 1 января 2024 года заработала норма Таможенного кодекса Молдавии, обязывающая импортеров Приднестровья платить пошлины. Из-за этой меры ПМР может потерять до $5 млн.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности»

Ранее в Приднестровье заявили, что не планируют вступать в Россию.

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