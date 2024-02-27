В Приднестровье отрицают планы по принятию обращения о присоединении к России

Зампредседателя Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева заявила, что на съезде депутатов всех уровней республики 28 февраля будет принято обращение о присоединении к России.

Ранее о таких планах писали молдавские СМИ.

Антюфеева считает подобные заявления «нагнетанием» и провокациями.

«Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — сказала она журналистам.

Вице-спикер Верховного Совета отметила, что подобный вопрос поднимался на референдуме в 2006 году, и сегодня ввиду сложной обстановки «невероятная глупость» принимать обращение о присоединении к РФ.

Необходимо выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир, и делать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан ПМР. По ее словам, именно в таком ключе пройдет съезд.

До этого в НАТО пообещали, что альянс поддержит Молдавию, если Россия попытается включить в свой состав Приднестровье.

Ранее глава ПМР заявил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии.