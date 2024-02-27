Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье отрицают планы по принятию обращения о присоединении к России

Вице-спикер ПМР: обращений о вступлении в РФ на съезде депутатов не планируется

close
100%
Wikimedia Commons

Зампредседателя Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева заявила, что на съезде депутатов всех уровней республики 28 февраля будет принято обращение о присоединении к России.

Ранее о таких планах писали молдавские СМИ.

Антюфеева считает подобные заявления «нагнетанием» и провокациями.

«Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — сказала она журналистам.

Вице-спикер Верховного Совета отметила, что подобный вопрос поднимался на референдуме в 2006 году, и сегодня ввиду сложной обстановки «невероятная глупость» принимать обращение о присоединении к РФ.

Необходимо выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир, и делать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан ПМР. По ее словам, именно в таком ключе пройдет съезд.

До этого в НАТО пообещали, что альянс поддержит Молдавию, если Россия попытается включить в свой состав Приднестровье.

Ранее глава ПМР заявил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами