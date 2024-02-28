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Дума приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов

Госдума приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и на их площадках

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Теперь запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

До этого РБК сообщало, что российские рекламные агентства пропишут в договорах условия, которые позволят им расторгать контракты с блогерами и другими распространителями рекламы, если их признают иноагентами. Сейчас юристы рассматривают вариант с возможным штрафом.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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