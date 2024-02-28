В Кремле прокомментировали слова Орбана об общей границе Венгрии и России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что его страна не хотела бы иметь общих границ с Россией.

На вопрос журналиста, как слова Орбана восприняли в Кремле, Песков отметил, что Россия ни для кого не представляет опасности.

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Россия не представляет опасность ..., вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антиРоссией. ... Поэтому опасения на этот счет беспочвенны. Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей», — подчеркнул Песков.

До этого Орбан говорил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

По его словам, интересам национальной безопасности страны лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с РФ, поскольку «у нее о таком периоде плохие воспоминания».

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