В Кремле прокомментировали публикацию о попытках спецслужб США следить за Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью издания Wired о том, что американская фирма PlanetRisk якобы пыталась отслеживать передвижение президента России Владимира Путина.

По его словам, Москве не известно, что именно таким образом американские службы пытались следить за российским лидером.

«Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что необходимо отдавать отчет тому, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, пользователи должны это понимать.

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина. Книгу репортера, где он об этом говорит, процитировало издание Wired.

Ранее газета NYT сообщила, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз.