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В Германии обеспокоились расколом между Берлином и Парижем по Украине

Глава комитета бундестага Рот озабочен расколом между ФРГ и Францией по Украине

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что его беспокоят признаки ширящегося раскола между Берлином и Парижем в вопросе поддержки Украины. Об этом пишет The Guardian.

Рот назвал возможное размещение сухопутных войск стран Запада на Украине «фантомной дискуссией» на фоне других острых проблем Киева.

«Я не знаю никого, кто бы серьезно этого хотел, даже в Украине... Прежде всего, им нужны боеприпасы, противовоздушная оборона, беспилотники, оружие дальнего действия», — сказал Рот.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Ранее сенатор Пушков предупредил о серьезности заявлений об отправке войск ЕС на Украину.

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