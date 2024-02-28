В ростовской полиции назвали заслугой своих правоохранителей окончание мятежа Пригожина

Глава главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что мятеж основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его подчиненных в июне прошлого года закончился мирно благодаря работе полиции. Об этом сообщает издание «Блокнот».

По мнению Агаркова, только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось не допустить трагических последствий.

В ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания Ростовской области офицер заявил, что мятеж Пригожина стал серьезным вызовом для местной полиции.

Агарков добавил, что президент Российской Федерации Владимир Путин лично поблагодарил 50 полицейских, а пятерым из них вручили государственные награды.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о виновнике катастрофы с самолетом Пригожина.

Ранее Медведев назвал цель мятежа Пригожина.