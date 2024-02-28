В Литве отреагировали на заявление об отправке войск НАТО на Украину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Об этом в эфире радиостанции «Жиню радияс» выступила спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передает ТАСС.

«На мой взгляд, заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей», — сказала она.

Она уверена, что слова Макрона также являются сигналом для Москвы о том, что НАТО не бросит Украину.

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

После его слов министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку военнослужащих ФРГ на Украину. Он отметил, что никто в НАТО не поддержал идею Макрона отправлять войска на Украину.

Ранее в Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину.