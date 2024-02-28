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Глава Белгородской области прокомментировал смерть Рыжкова

Глава Белгородской области Гладков о смерти Рыжкова: это невосполнимая утрата

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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал кончину премьера СССР Николая Рыжкова невосполнимой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Без малого 30 лет Николай Иванович представлял интересы наших жителей сначала в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а затем в Совете Федерации», — отметил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Рыжкова.

Рыжков был последним председателем совета министров СССР. После в 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, а следующие 20 лет представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2023 году он сложил свои полномочия. О смерти Рыжкова сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До этого в московской больнице скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Ранее продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию.

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